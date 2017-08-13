رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فوز توتنهام على نيوكاسل 2-0 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم لندن- سبأ:

بدأ توتنهام هوتسبير مشواره في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-صفر على عشرة من لاعبي نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد بعدما سجل ديلي آلي هدفا وساهم في الثاني باستاد سانت جيمس بارك.



وبعد مرور ساعة أنهى آلي مقاومة نيوكاسل الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم والذي طُرد منه جونجو شيلفي في الدقيقة 48 بعد دهس قدم لاعب منتخب انجلترا صاحب الهدف.



وساهم آلي في الهدف الثاني الذي سجله الظهير الأيسر بن ديفيز بمعاونة كريستيان إريكسن.



وكانت المواجهة فاترة في الشوط الأول لكن الإثارة بدأت مع طرد شيلفي بعد دهس قدم آلي الذي كان محور أداء توتنهام وصيف البطل الموسم الماضي.



ومرر آلي كرة رائعة إلى إريكسن الذي تبادلها بشكل سريع مع ديفيز قبل أن يسدد في الشباك من 7 أمتار.

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ