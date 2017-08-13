ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 13 - أغسطس - 2017 الساعة 06:34:45م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة البأس الشديد
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البأس الشديد العسكرية التخصصية في المنطقة العسكرية الرابعة، بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان ووزير الدفاع اللواء الركن
كوريا الشمالية: جيشنا قادر على خوض أي حرب ضد أمريكا
في إطار الحرب الكلامية الدائرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أصدرت بيونج يانج اليوم بيانا رسمياً أكدت فيه أن الجيش الكوري الشمالي قادر على خوض أية حرب تريدها الولايات المتحدة.
منتجو الفحم بالصين يحققون أرباحا أعلى مع خفض الطاقة الإنتاجية
حقق منتجو الفحم الصينيون أرباحا أعلى خلال النصف الأول من العام الجاري فيما تعمل البلاد على خفض الطاقة الإنتاجية بتلك الصناعة المتضخمة.
الالماني زفيريف يضرب موعدا مع فيدرر في نهائي مونتريال
تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى نهائي بطولة مونتريال للتنس للأساتذة، بفوزه اليوم في مباراة نصف النهائي على الكندي دنيس شابوفالوف، بمجموعتين متتاليتين.
آخر الأخبار:
فوز توتنهام على نيوكاسل 2-0 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم
مصرع 5 أشخاص وإصابة العشرات جراء عواصف عاتية في بولندا
الفرنسي دينيز يفوز بسباق المشي الكبير في بطولة العالم لألعاب القوى بلندن
مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 5 آخرين شمال العراق
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
فوز توتنهام على نيوكاسل 2-0 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم
[13/أغسطس/2017]
لندن- سبأ:
بدأ توتنهام هوتسبير مشواره في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-صفر على عشرة من لاعبي نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد بعدما سجل ديلي آلي هدفا وساهم في الثاني باستاد سانت جيمس بارك.

وبعد مرور ساعة أنهى آلي مقاومة نيوكاسل الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم والذي طُرد منه جونجو شيلفي في الدقيقة 48 بعد دهس قدم لاعب منتخب انجلترا صاحب الهدف.

وساهم آلي في الهدف الثاني الذي سجله الظهير الأيسر بن ديفيز بمعاونة كريستيان إريكسن.

وكانت المواجهة فاترة في الشوط الأول لكن الإثارة بدأت مع طرد شيلفي بعد دهس قدم آلي الذي كان محور أداء توتنهام وصيف البطل الموسم الماضي.

ومرر آلي كرة رائعة إلى إريكسن الذي تبادلها بشكل سريع مع ديفيز قبل أن يسدد في الشباك من 7 أمتار.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
الفرنسي دينيز يفوز بسباق المشي الكبير في بطولة العالم لألعاب القوى بلندن
العداءة البرتغالية هنريكس تحطم رقمها القياسي وتحرز ذهبية سباق 50 كيلومترا للمشي
الصين تفوز على العراق وتتأهل للدور الثاني من منافسات كأس آسيا لكرة السلة
الالماني زفيريف يضرب موعدا مع فيدرر في نهائي مونتريال
إنطلاق بطولة "تحت أمرك يا يمن" الكروية بذمار
اليمني باعوضان يحرز ذهبية رمي الرمح في بطولة صلالة لألعاب القوى
المنتخب الأول يبدأ مرحلة الإعداد التكتيكي استعداداً لمواجهة الفلبين
غدا الأحد ندوة ومحاضرات رياضية بملتقى وحدة صنعاء الصيفي الثاني
أمريكا تتفوق في سباق اربعة في مائة متر تتابع للسيدات
رواتفورد يتعادل 3-3 مع ليفربول في الدوري الانجليزي لكرة القدم
العدوان السعودي على اليمن
الأوقاف تؤكد إصرار السعودية منع اليمنيين من أداء فريضة الحج
[13/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[13/أغسطس/2017]
ماكغولدريك: من العار أن يواجه اليمن هذه المعاناة والحرب من قبل أغنى بلدان العالم
[13/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية مستبا بحجة
[13/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 20 غارة على عدة محافظات خلال الساعات الماضية
[13/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by