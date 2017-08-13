عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 5 أشخاص وإصابة العشرات جراء عواصف عاتية في بولندا براتيسلافا - سبأ:

لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 34 آخرون جراء عواصف عاتية اجتاحت شمالي بولندا.



وذكرت وسائل إعلام بولندية اليوم الأحد، أن سقوط أشجار تسبب في مقتل الضحايا في بلدة خوينيتسه والمناطق المحيطة بها.



وقالت قناة (تي في بي إنفو) إن مراهقتين لقيتا حتفهما لدى سقوط شجرة على الموقع الذي كانتا تخيمان به، كما قتل رجل (30 عاما) إثر سقوط شجرة على خيمته.



وسحقت شجرة امرأة (48 عاما) إثر سقوطها في قرية زابورا، بينما لقيت امرأة (56 عاما) حتفها لدى سقوط شجرة داخل منزلها في كونارجيني، بحسب قناة (تي في إن 24).



وانقطعت الكهرباء عن نحو 340 ألف منزل في بولندا.



وضربت موجة من الطقس السيئ التشيك أيضا في ساعة متأخرة من مساء أمس أسفرت عن تدمير 80 منزلا على الأقل، وفقا لوكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه).

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ