رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الفرنسي دينيز يفوز بسباق المشي الكبير في بطولة العالم لألعاب القوى بلندن لندن- سبأ:

فاز الفرنسي يوهان دينيز (39 عاما) بذهبية سباق المشي للرجال لمسافة 50 كيلومترا في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن اليوم الأحد بعد تفوقه على جميع منافسيه في آخر أيام البطولة ليصبح أكبر رياضي سنا يتوج بلقب عالمي طوال تاريخ البطولة.



وقطع دينيز حامل الرقم القياسي العالمي السباق في 3 ساعات و33 دقيقة و12 ثانية وهو ثاني أسرع زمن على الإطلاق ولم يتفوق عليه أحد غيره.



والرقم القياسي العالمي للسباق هو 3 ساعات و32 دقيقة و33 ثانية.



وتفوق البطل الفرنسي بذلك وبفارق كبير (8 دقائق) هو الأكبر في تاريخ البطولة على الياباني هيروكي أراي صاحب المركز الثاني والذي قطع المسافة في 3 ساعات و41 دقيقة و17 ثانية وحصل على الفضية.



وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الياباني كاي كوباياشي الذي احتل المركز الثالث بعد أن وصل خط النهاية بعد ثلاث ساعات و41 دقيقة و19 ثانية.



وبهذا أصبح دينيز أكبر بطل للعالم سنا من الرجال في تاريخ ألعاب القوى بعد تفوقه على الرياضي السوفيتي بنيامين سولداتنكو الذي توج في السابعة والثلاثين بطلا لسباق خاص للمشي لمسافة 50 كيلومترا في مالمو السويدية في 1976 أي قبل 7 أعوام من إقامة النسخة الأولى من بطولة العالم في هلسنكي عاصمة فنلندا.



وتحمل رياضية روسيا البيضاء ايلينا زفيريفا الرقم القياسي لأكبر بطل للعالم من الرجال والسيدات في ألعاب القوى بعد فوزها بذهبية رمي القرص في 2001 عندما كان عمرها 40 عاما.



وبهذا أصبح دينيز أيضا أول فرنسي يتوج بلقب سباق للمشي على الاطلاق.



وكان دينيز اقترب من الفوز بنفس السباق في أولمبياد ريو دي جانيرو في العام الماضي لكنه انهار بعد 37 كيلومترا بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف إلا انه أكمل السباق رغم ذلك واحتل المركز الثامن.

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ