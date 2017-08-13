[13/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد إصرار النظام السعودي على منع الحجاج اليمنيين من الوصول إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي .
وقال وكيل وزارة لقطاع الحج والعمرة عبدالله عامر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن النظام السعودي يواصل تسييس فريضة الحج بمنع الحجاج من أداء هذه الفريضة، خدمة لنزواته التي لا تخدم سوى أعداء الإسلام والمسلمين".
واستنكر ما يقوم به النظام السعودي زمرتزقته المتواجدين في فنادق الرياض من تحويل فريضة الحج إلى وسيلة للإرتزاق والمتاجرة .
وأضاف " إن ما تسمى وكالات الحج العاملة مع مرتزقة السعودية خارج سلطات الدولة تقوم بمخالفة النظام والقانون واللوائح المنظمة لأعمال الحج ".. لافتا إلى أن الوزارة وجهت بمقاضاة هذه الوكالات وتكليف الشؤون القانون برفع قضايا ضدها ".
سبأ