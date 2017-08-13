[13/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
قال مصدر قضائي بالنيابة العامة إنه سيتم غدا الاثنين تنفيذ حكم الإعدام بحق حسين عبدالله الساكت المدان باختطاف واغتصاب وقتل المجني عليها الطفلة صفاء محمد طاهر المطري.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحكم سينفذ في ميدان التحرير بصنعاء الساعة التاسعة صباحا، وذلك بعد أن استكملت القضية كافة الإجراءات القانونية بعد تأييد المحكمة العليا ومصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وكانت النيابة الجزائية المتخصصة وجهت للمدان الساكت (22عاما) في مديرية بني مطر محافظة صنعاء، قيامه بتاريخ 9 نوفمبر 2015م، بالاختطاف والاعتداء على الطفلة صفا البالغة من العمر خمس سنوات، حيث استدرجها إلى منطقة مهجورة ثم قام باغتصابها وقتلها ودفن الجثة في مكان مهجور.
سبأ