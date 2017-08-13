رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العداءة البرتغالية هنريكس تحطم رقمها القياسي وتحرز ذهبية سباق 50 كيلومترا للمشي لندن- سبأ:

حطمت العداءة اينيس هنريكس رقمها القياسي العالمي وبفارق أكثر من دقيقتين لتفوز بسباق المشي لمسافة 50 كيلومترا في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة البريطانية لندن يوم الأحد.



وقطعت هنريكس (37 عاما) مسافة السباق في زمن بلغ 4 ساعات و5 دقائق و56 ثانية متفوقة بذلك على رقمها السابق والبالغ 4 ساعات و8 دقائق و26 ثانية والمسجل في يناير الماضي بعد تصديق الاتحاد الدولي لألعاب القوى على شروط الرقم القياسي لسباق 50 كيلومترا سيدات.



وهيمنت هنريكس على السباق من البداية لتحرز لقبها العالمي الأول وهو أيضا أول لقب في منافسات المشي لرياضية برتغالية.



ورفعت علم بلادها واحتفلت بالفوز مع أعضاء فريقها عند خط النهاية وحظيت بتحية حارة من الجماهير التي احتشدت على جانبي الطريق.



وقالت هنريكس للصحفيين "من الرائع اقامة سباق 50 كيلومترا في بطولة العالم رغم أنه في الواقع سباق شاق للغاية.. آخر 5 كيلومترات كانت صعبة للغاية.. هدفي كان انهاء السباق في أقل من 4 ساعات وست دقائق لذلك أنا سعيدة حقا بهذا الرقم.



وأضافت "شعرت بأني في بلدي حيث ساندني عدد كبير من الجماهير البرتغالية. أتمنى في المستقبل أن أرى الكثير من السيدات ينافسن في هذا السباق".



وأكملت الصين منصة التتويج باحتلال يين هانغ المركز الثاني مسجلة 4 ساعات و8 دقائق و58 ثانية وهو رقم قياسي آسيوي بينما ذهبت البرونزية لمواطنتها يانغ شوشينغ (20 عاما) التي احتلت المركز الثالث بزمن بلغ 4 ساعات و20 دقيقة و49 ثانية.

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ