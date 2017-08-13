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آخر تحديث: الأحد، 13 - أغسطس - 2017 الساعة 06:34:45م
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  عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى 40 شخصاً
[13/أغسطس/2017]
كتماندو- سبأ:
أعلنت السلطات النيبالية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن تساقط الأمطار المستمرة على أكثر من عشر ولايات في أقصى شرق نيبال وفي بعض المناطق الغربية، منذ يومين إلى 40 قتيلاً.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة الداخلية النيبالية، القول: إن ما لا يقل عن 36 شخصا يعتبرون في عداد المفقودين جراء هذه الكارثة التي ضربت المناطق المنخفضة، وتسببت في إصابة العشرات من الأشخاص ونزوح آلاف العائلات.

وذكرت الوزارة أن مناطق جهابا ومورانغ وسونراي وسايتاري وروتاهات وسارلاهي ودانغ وبانكي كانت الأكثر تضررا من هذه الفيضانات، حيث تخطى منسوب المياه ببعض الأنهار مستوى الخطر وتغير مسارها، ما شكل تهديدا للمنازل والساكنة.

وكانت حصيلة سابقة قد أفادت بمصرع 25 شخصا على الأقل في أنحاء مختلفة بالنيبال خلال اليومين الماضيين.

وقد توقعت وكالة الأرصاد الجوية النيبالية استمرار نشاط الرياح الموسمية على مدار الأيام القليلة المقبلة.

سبأ
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