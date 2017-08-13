عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كولومبيا ترفض الخيار العسكري لحل الأزمة في فنزويلا بوجوتا- سبأ:



أعلنت كولومبيا، اليوم الأحد، عن رفضها التدخل العسكري من أجل حل الأزمة في فنزويلا.



وذكرت وسائل الإعلام أن ذلك يأتي بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها أمس إن بلاده لا تستبعد الخيار العسكري في التعامل مع الوضع في فنزويلا، وأشار إلى أن الخيار العسكري مطروح من بين خيارات عديدة تدرسها إدارته.



وذكرت وزارة الخارجية في بوجوتا اليوم:" نحن نرفض الوسائل العسكرية واستخدام القوة في النظام الدولي، وينبغي أن تكون كل الإجراءات سلمية وأن يتم احترام سيادة فنزويلا".



وكان نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، قد أعلن مؤخرا عن اختيار جمعية تأسيسية للدستور وألغى بذلك برلمانا منتخبا، واتهمه منتقدون بتأسيس حكومة استبدادية.



يذكر أن كولومبيا تعد من بين أشد منتقدي الحكومة الفنزويلية، وقالت الخارجية في بوجوتا :" لقد انتقدنا بصورة واضحة خرق الدستور في فنزويلا، وحتى لو بدا في الوقت الراهن أنه من الصعب البحث عن حل سلمي عن طريق التفاوض، فإننا لا نزال نعتقد أن هذا هو الطريق المناسب".

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ