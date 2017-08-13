[13/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
أقيم بمديرية همدان بمحافظة صنعاء اليوم حفل تخرج الدفعة الأولى من المراكز الصيفية التي يشرف عليها مكتب التربية بالمحافظة والسلطة المحلية بالمديرية.
وفي الحفل الذي حضره وكيل المحافظة عاطف المصلي، أكد مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار، أهمية إقامة المراكز الصيفية للاستفادة من العطلة لتوسيع معارف الطلاب خاصة ما يتعلق بخدمة المجتمع وتعزيز قيم الولاء الوطني.
فيما أشار مدير عام المديرية صادق ردمان إلى أنه سيقام 35 مركزا صيفيا خلال العطلة بالمديرية تستوعب 600 طالب.
حضر الحفل مدير مكتب التربية بالمديرية عادل السويدي
سبأ