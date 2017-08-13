الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة البأس الشديد حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البأس الشديد العسكرية التخصصية في المنطقة العسكرية الرابعة، بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان ووزير الدفاع اللواء الركن كوريا الشمالية: جيشنا قادر على خوض أي حرب ضد أمريكا في إطار الحرب الكلامية الدائرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أصدرت بيونج يانج اليوم بيانا رسمياً أكدت فيه أن الجيش الكوري الشمالي قادر على خوض أية حرب تريدها الولايات المتحدة. منتجو الفحم بالصين يحققون أرباحا أعلى مع خفض الطاقة الإنتاجية حقق منتجو الفحم الصينيون أرباحا أعلى خلال النصف الأول من العام الجاري فيما تعمل البلاد على خفض الطاقة الإنتاجية بتلك الصناعة المتضخمة. الالماني زفيريف يضرب موعدا مع فيدرر في نهائي مونتريال تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى نهائي بطولة مونتريال للتنس للأساتذة، بفوزه اليوم في مباراة نصف النهائي على الكندي دنيس شابوفالوف، بمجموعتين متتاليتين.