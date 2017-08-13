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آخر تحديث: الأحد، 13 - أغسطس - 2017 الساعة 06:34:45م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة البأس الشديد
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البأس الشديد العسكرية التخصصية في المنطقة العسكرية الرابعة، بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان ووزير الدفاع اللواء الركن
كوريا الشمالية: جيشنا قادر على خوض أي حرب ضد أمريكا
في إطار الحرب الكلامية الدائرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أصدرت بيونج يانج اليوم بيانا رسمياً أكدت فيه أن الجيش الكوري الشمالي قادر على خوض أية حرب تريدها الولايات المتحدة.
منتجو الفحم بالصين يحققون أرباحا أعلى مع خفض الطاقة الإنتاجية
حقق منتجو الفحم الصينيون أرباحا أعلى خلال النصف الأول من العام الجاري فيما تعمل البلاد على خفض الطاقة الإنتاجية بتلك الصناعة المتضخمة.
الالماني زفيريف يضرب موعدا مع فيدرر في نهائي مونتريال
تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى نهائي بطولة مونتريال للتنس للأساتذة، بفوزه اليوم في مباراة نصف النهائي على الكندي دنيس شابوفالوف، بمجموعتين متتاليتين.
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  رياضة
الصين تفوز على العراق وتتأهل للدور الثاني من منافسات كأس آسيا لكرة السلة
[13/أغسطس/2017]
بيروت - سبأ:
تأهل المنتخب الصيني الى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا لكرة السلة المقامة في لبنان بعد فوزه اليوم الأحد على العراق 61-60 في اطار الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات المجموعة الثانية.

وبهذا الفوز حل منتخب الصين في المركز الثاني بمجموعته التي تتصدرها الفلبين، ليحمل بطاقة التأهل إلى الدور الثاني المؤهل لربع نهائي البطولة التي تقام على ملعب إميل نوفل في مدينة ذوق مكايل الساحلية شمال بيروت.

وفاز منتخبا الصين والعراق في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المجموعات على قطر وخسرا أمام الفلبين.

سبأ
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