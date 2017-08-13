[13/أغسطس/2017]
بيروت - سبأ:
تأهل المنتخب الصيني الى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا لكرة السلة المقامة في لبنان بعد فوزه اليوم الأحد على العراق 61-60 في اطار الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات المجموعة الثانية.
وبهذا الفوز حل منتخب الصين في المركز الثاني بمجموعته التي تتصدرها الفلبين، ليحمل بطاقة التأهل إلى الدور الثاني المؤهل لربع نهائي البطولة التي تقام على ملعب إميل نوفل في مدينة ذوق مكايل الساحلية شمال بيروت.
وفاز منتخبا الصين والعراق في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المجموعات على قطر وخسرا أمام الفلبين.
سبأ