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آخر تحديث: الأحد، 13 - أغسطس - 2017 الساعة 06:34:45م
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كوريا الشمالية: جيشنا قادر على خوض أي حرب ضد أمريكا
في إطار الحرب الكلامية الدائرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أصدرت بيونج يانج اليوم بيانا رسمياً أكدت فيه أن الجيش الكوري الشمالي قادر على خوض أية حرب تريدها الولايات المتحدة.
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كوريا الشمالية: جيشنا قادر على خوض أي حرب ضد أمريكا
[13/أغسطس/2017]
بيونج يانج- سبأ:
في إطار الحرب الكلامية الدائرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أصدرت بيونج يانج اليوم بيانا رسمياً أكدت فيه أن الجيش الكوري الشمالي قادر على خوض أية حرب تريدها الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أن كوريا الشمالية أوضحت (في بيانها الصادر بهذا الصدد) أن قوات الجيش الآن باتت في وضع الإستعداد وأنها في إنتظار صدور الأوامر النهائية بشن الهجوم على أراضي الولايات المتحدة.

ويأتي هذا البيان بعد التحذير الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي, وأكد فيه أن كيم يونج أون زعيم كوريا الشمالية لن يفلت بأفعاله, حيث دأب على إطلاق التحذيرات ضد واشنطن منذ أعوام, ولكنه سوف يندم وسوف يندم سريعا اذا ما أقدم على اتخاذ أية خطوة تستهدف جزيرة جوام أو أية أراض أمريكية أو حلفاء للولايات المتحدة.

وقال ترامب أن جوام آمنة تماما وأن كوريا الشمالية سوف توقع نفسها في متاعب خطيرة إذا ما تعرضت الجزيرة لأي شيء.

سبأ
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