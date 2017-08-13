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آخر تحديث: الأحد، 13 - أغسطس - 2017 الساعة 06:34:45م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة البأس الشديد
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البأس الشديد العسكرية التخصصية في المنطقة العسكرية الرابعة، بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان ووزير الدفاع اللواء الركن
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[13/أغسطس/2017]
مسقط - سبأ:
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (6ر21) نقطة وبنسبة (43ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (87ر4969) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (51ر4991) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول التداول مليونًا و(631) ألفًا و(728) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (4ر60) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (4) ملايين و(118) ألفًا و(783) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (197ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (45ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (725) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (45ر44) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (553) ألف ريال عماني أي ما نسبته (90ر33) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (172) ألف ريال عماني وبنسبة (55ر10) في المائة.

سبأ
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