عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 4 من قادة تنظيم (داعش) في ضربة جوية أمريكية بأفغانستان كابول- سبأ:

لقي ما لا يقل عن 4 من قيادات تنظيم (داعش) في آسيا الوسطى مصرعهم في ضربة جوية أمريكية بأفغانستان.



وبحسب وسائل الإعلام فقد أعلن قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون، اليوم الأحد، أن الهجوم الذي وقع الخميس الماضي، أسفر عن مقتل (عبد الرحمن) الذي يقول الجيش الأمريكي إنه أمير إقليم (كونار) الأفغاني التابع لتنظيم (داعش) بولاية خراسان, علاوة على مقتل 3 آخرين من قيادة التنظيم.



وأشار قائد القوات الأمريكية إلى أن مقتل (عبد الرحمن) يوجه ضربة جديدة للقيادة العليا في التنظيم بولاية خراسان.. مضيفا "سنبقى نطاردهم حتى ينتفي خطرهم عن الشعب الأفغاني والمنطقة".

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ