عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل جندي عراقي و3 من عناصر (داعش) في هجوم مسلح للتنظيم شمال بغداد بغداد- سبأ:

قتل جندي عراقي وثلاثة مسلحين من عناصر تنظيم (داعش) في هجوم مسلح شنه التنظيم شمال بيجي 220 كيلومترا شمال العاصمة بغداد.



ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين اليوم الأحد، القول: ان الهجوم انطلق منتصف الليلة الماضية من أكثر من اتجاه من جبل مكحول نحو مفرق الزوية 30 كيلومترا شمال بيجي على طريق تكريت – الموصل باستخدام مختلف أنواع الأسلحة مستهدفا نقاط تواجد القوات الأمنية العراقية في المنطقة.



وأضاف إن "اشتباكات عنيفة تجري بين الطرفين مع احتفاظ القوات الأمنية بمواقعها برغم القصف بالمدفعية والهاون الثقيل".



وأوضح أن "قيادة العمليات بدأت بإرسال تعزيزات من مختلف القوات خشية سيطرة عناصر داعش على الطريق الواصل بين تكريت والموصل والذي يمثل طريق الإمداد الرئيسي للقوات العراقية هناك".. مشيرا إلى أن الطريق أغلق بوجه "حركة المركبات المدنية لوقوعه تحت تأثير القصف المدفعي لعناصر داعش".



وأكد أن "مروحيات عراقية بدأت بقصف مركبات تابعة لداعش تشمل عناصر إمداد للمهاجمين بمختلف الأسلحة والعتاد والعناصر البشرية".



وأشار المصدر إلى أن "الاشتباكات أسفرت حتى الآن عن مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين ومقتل ثلاثة من عناصر داعش بقصف لمروحية عراقية على مركبة كانوا يستقلونها بالقرب من خط صد القوات الأمنية".



ويسيطر تنظيم داعش على سلسلة جبل مكحول ابتداء من منطقة الفتحة شرقي بيجي حتى قضاء الشرقاط 110 كيلومترا شمال تكريت وعلى القرى التي تقع بين الجبل ونهر دجلة وصولا إلى محافظة كركوك ويشن منها هجمات شبه يومية على القوات العراقية.

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ