بنك بينغ آن الصيني يسجل انخفاضا بالأرباح في النصف الأول من العام الجاري بكين - سبأ:

سجل بنك بينغ آن الصيني تباطؤا في نمو أرباحه ابلنصف الأول من العام الجاري، إلا أن مقاومة المخاطر تحسنت وسط اللوائح التنظيمية المالية المشددة.



ونقلت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) عن البنك في تقريره نصف السنوي قوله: إن أرباحه الصافية ارتفعت بنسبة 2.13 بالمائة مقارنة بالعام الماضي لتسجل 12.55 مليار يوان (أقل من ملياري دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين.



وبحسب تقرير البنك تراجع معدل النمو عن نسبة 6.1 بالمائة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، حيث شهد البنك انخفاضا في هوامش أرباحه بشكل جزئي نظرا لتباطؤ الاقتصاد المستمر.



وانخفضت إيرادات البنك بنسبة 1.27 بالمائة عن العام الماضي لتسجل 54.07 مليار يوان.



وتراجعت أسهم البنك بنسبة 5.65 بالمائة إلى حوالي عشرة يوانات يوم الجمعة الماضي.

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ