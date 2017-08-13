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آخر تحديث: الأحد، 13 - أغسطس - 2017 الساعة 05:32:23م
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  عربي ودولي
وزير الخارجية الالماني قلق جراء تصاعد التوتر بين بيونغ يانغ وواشنطن
[13/أغسطس/2017]
برلين - سبأ:
أعرب وزير الخارجية الألماني غابرييل زيغمار عن “قلقه العميق” جراء تصاعد “لغة التهديد” بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ...محذرا من أن “هذه الاستفزازات المتبادلة قد تؤدي إلى صدام عسكري حقيقي بينهما”.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية اليوم عن زيغمار قوله “أشعر بالقلق العميق جراء هذا التصعيد الخطابي ولغة التهديد المتبادلة الذي قد يتحول إلى صدام عسكري بينهما”... معتبرا أن البرنامج النووي لبيونغ يانغ “يشكل تهديدا يتجاوز” شبه الجزيرة الكورية.

وشدد زيغمار على ضرورة حل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية و”الخروج من دوامة الاستفزازات الكلامية”.

يذكر أن شبه الجزيرة الكورية تعيش حالة من التوتر بسبب التهديدات الأمريكية المتواصلة لكوريا الديمقراطية بالتوازي مع نشر واشنطن الدرع الصاروخية “ثاد” في كوريا الجنوبية وإجراء مناورات استفزازية مشتركة وهو ما اعتبرته بيونغ يانغ تهديدا لأمنها القومي.

سبأ
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