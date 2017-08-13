عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العثور على بقايا جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي في لبنان بيروت - سبأ:

عثرت المقاومة الوطنية اللبنانية على بقايا جهاز تجسس إسرائيلي في أحد المرتفعات الاستراتيجية الشاهقة من جبل الباروك مقابل بلدة صغبين وبحيرة القرعون في البقاع الغربي.



وذكر الإعلام الحربي بالمقاومة أن العدو الإسرائيلي فجر جهاز التجسس عن بعد قبل فترة خشية انكشافه حيث تناثرت قطع الجهاز في المنطقة من بينها قاعدة للاقط إرسال من كابل كهربائي خاص به إضافة إلى بطاريات وأجزاء من قطع الطاقة الشمسية للتغذية الكهربائية وأجزاء من مادة الفيبركلاس التي كانت تغلف الجهاز على شكل صخرة كانت مثبتة بإحدى الصخور الكبيرة المشرفة على كامل قرى البقاع الغربي.



وقام الجيش اللبناني بمعاينة مكان وجود جهاز التجسس الإسرائيلي في جبل الباروك.

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ