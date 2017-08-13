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رئيس الوزراء يطلع على الإجراءات التنفيذية لصرف المعونات لحالات الضمان الاجتماعي
[13/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
التقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدى اليمن الدكتور شيرن فاركي.

جرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات المتعلقة بصرف الإعانات الشهرية لحالات الضمان الاجتماعي البالغ عددها مليون وخمسمائة ألف أسرة، وتحديدا للربعين الأول والثاني من العام الجاري وذلك بتمويل من البنك الدولي بمبلغ إجمالي 44 مليار ريال عبر منظمة اليونيسيف.

وفي اللقاء الذي حضرة وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والشؤون الاجتماعية والعمل فائقة السيد والصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ، استعرض الدكتور فاركي الخطوات الإجرائية والتنفيذية لصرف هذه الإعانات.

وأوضح أن البنك الدولي وبسبب طبيعة الوضع الراهن الذي تمر به بلادنا اختار اليونيسيف للقيام بدور الوسيط المالي والمشرف على هذه العملية الإنسانية التي من شأنها المساهمة في التخفيف عن ملايين الأسر اليمنية.

وأشار إلى أهمية التعاون القائم مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق الرعاية الاجتماعية في سبيل تدشين هذه العملية التي ستغطي في مرحلتها الأولى التي ستتم قبيل عيد الأضحى أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعدن والمحويت ولحج والمهرة.

وأكد انه سيتم عقب أجازة العيد البدء بالمرحلة الثانية والتي ستغطي بقية محافظات الجمهورية .. لافتا إلى انه سيتم صرف المبالغ عبر بنك الأمل للتمويل الأصغر.

وأعرب فاركي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك من قبل جميع الجهات المعنية لإنجاح هذه العملية وتحقيق غاياتها الإنسانية والاجتماعية.

وثمن رئيس الوزراء هذه المبادرة للبنك الدولي بأبعادها الإنسانية .. مؤكداً أن حكومة الإنقاذ الوطني بكافة مؤسساتها ذات الصِّلة ستعمل على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات المطلوبة لضمان وصول هذه الإعانات إلى كافة المستفيدين في عموم محافظات الجمهورية.

وأشاد الدكتور بن حبتور، مجددا بالدعم لمنظومة العمل الإنساني العاملة في اليمن وما تبذله من جهود في أداء واجباتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الراهنة جراء العدوان السعودي وحصاره البغيض واللا أخلاقي.

وأعرب عن تمنياته للبرنامج الإنساني الاجتماعي الجديد الممول عبر البنك الدولي النجاح وبلوغ أهدافه في الحد من معاناة المواطنين في عموم المحافظات.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز عبدالغني والمدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية منصور الفياضي والمختصين في اليونيسيف.

سبأ
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