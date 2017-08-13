اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انتعاش واردات الذهب الهندية خلال العام الجاري بسبب إعادة التخزين والأمطار الموسمية باناجي- سبأ:

رجح مسئول بارز في أكبر معامل تكرير الذهب الهندية ارتفاع واردات الذهب الهندية بمقدار الثلث في 2017 لتصل إلى 750 طنا بسبب إعادة التخزين من قبل باعة الحلي وتوقعات بأن الأمطار الموسمية الجيدة ستزيد الطلب في المناطق الريفية خلال موسم الأعياد القادم.



ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن المدير العام لشركة (إم.إم.تي.سي-بامب) لتكرير الذهب راجيش خوسلا، قوله: "الطلب والواردات يعودان إلى طبيعتهما بعد تلقي ضربة في العام الماضي.. باعة الحلي يعيدون التخزين بعد السحب من المخزون العام الماضي".



وتدعم الواردات الكبيرة من ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم الأسعار العالمية المتداولة حاليا قرب أعلى مستوى لها في شهرين لكنها قد تزيد من العجز التجاري للبلاد.



وبحسب مجلس الذهب العالمي لا يضاهي الهند في استهلاك الذهب سوى الصين التي استوردت 557.7 طن في 2016 وهو أدنى مستوى لها في 13 عاما.



وتظهر البيانات غير النهائية لشركة (جي.اف.ام.اس) الاستشارية أن الواردات زادت إلى أكثر من مثليها في الأشهر السبعة الأولى من 2017 لتصل إلى 550 طنا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وقال خوسلا على هامش مؤتمر الذهب العالمي المنعقد في باناجي إن نمو الواردات سيتباطأ في الأشهر القادمة مع قيام تجار الحلي بإعادة التخزين في وقت سابق للمعتاد هذه السنة لتخوفهم من ارتفاع الضرائب.



وقفزت ضريبة السلع والخدمات على الذهب إلى 3 في المائة بعدما كانت 1.2 في المائة في وقت سابق من العام في إطار نظام جديد لضريبة المبيعات على مستوى البلاد دخل حيز التنفيذ في أول يوليو.

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ