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مناقشة ترتيبات تدشين حملة الإستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا بذمار
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مناقشة ترتيبات تدشين حملة الإستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا بذمار
[13/أغسطس/2017]
ذمار - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة ذمار اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شائف العنسي، الترتيبات النهائية لتدشين حملة الإستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا بالمحافظة.

وتطرق الإجتماع الذي ضم رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس شهاب ناصر الحيدري إلى الجوانب المتعلقة بتنفيذ حملة الإستجابة التي سينفذها فرع الهيئة في أغسطس الجاري وتستهدف كافة مديريات المحافظة.

وفي الإجتماع الذي حضره وكيلة وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة نجيية عبدالغني ووكيلي محافظة ذمار محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق، أكد أمين عام محلي ذمار أهمية الحملة وتأهيل فرق الإستجابة السريعة وتنفيذ حملة توعوية مصاحبة عن الكوليرا وطرق إنتقاله وكيفية الوقاية منه

وأبدى إستعداد قيادة السلطة المحلية التعاون مع هيئة مياه الريف وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الحملة في كافة المناطق المستهدفة في عموم مديريات المحافظة.

ودعا العنسي كافة شرائح المجتمع إلى تحمل المسؤولية في مواجهة جائحة الكوليرا والتعاون مع فرق الحملة وتذليل الصعاب أمامهم بما يضمن إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها .

فيما استعرض رئيس هيئة مشاريع مياه الريف أنشطة الحملة وأهدافها وآلية عملها والمناطق المستهدفة .. مبينا أن الهيئة تسعى بالشراكة مع اليونيسيف من خلال تنفيذ الحملة لمكافحة الكوليرا والحد من انتشاره عبر كلورة مصادر المياه المختلفة يواكبها حملات توعوية مصاحبة لتثقيف المجتمع حول مخاطر الوباء، فضلا عن دراسة وتقييم أسباب ظهوره وظروف انتقاله وطرق تفشيه وأساليب الوقاية منه ومكافحته.

إلى ذلك دشن وكيلا محافظة ذمار محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق اليوم برنامج تدريبي لأعضاء الفرق المشاركين في حملة الإستجابة السريعة لمواجهة الكوليرا من كافة مديريات المحافظة.

واستمع الوكيلان الجبين وعبدالرزاق من مدير فرع هيئة مياه الريف بذمار صالح الفلاحي إلى شرح عن البرنامج وأهدافه وما يتضمنه من محاور لتأهيل فرق الإستجابة في مكافحة الكوليرا والحد من انتشاره.

وأشار الفلاحي إلى أن 120 متطوعا ومتطوعة من المشاركين في الحملة سيتعرفون من خلال البرنامج على أهمية فرق الإستجابة السريعة وآلية عملها وطرق ووسائل تدخلاتها في كافة المناطق المستهدفة في مديريات المحافظة وعلى مستوى كل منزل.

حضر الفعاليتين رئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة صادق المصري ومستشار المحافظة فضل الاشول ومدير مكتب المحافظ فيصل حسان ومدير مكتب التخطيط سمير المذحجي ومدير مكتب المالية عبدالله الثلايا ونائب مدير صندوق النظافة ماجد التينة ومدير الشؤون المالية في الصندوق إبراهيم المروني وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

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