اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منتجو الفحم بالصين يحققون أرباحا أعلى مع خفض الطاقة الإنتاجية بكين - سبأ:

حقق منتجو الفحم الصينيون أرباحا أعلى خلال النصف الأول من العام الجاري فيما تعمل البلاد على خفض الطاقة الإنتاجية بتلك الصناعة المتضخمة.



وقالت اللجنة الدولة للتنمية والإصلاح وهي أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين في بيان نقلته وكالة الانباء الصينية(شينخوا) إن كبرى شركات الفحم كسبت 147.5 مليار يوان (حوالي 22.1 مليار دولار أمريكي) في الأرباح الإجمالية خلال النصف الأول من العام الجاري, وهو أعلى بمقدار 140.3 مليار يوان عما كان عليه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



وجاء هذا التغير بعد أن أخرجت الصين زهاء 111 مليون طن من الطاقة الإنتاجية للفحم من السوق خلال الأشهر الستة الأولى من العام.



هذا وقد قلصت الصين في العام الماضي290 مليون طن من الطاقة الإنتاجية في قطاع الفحم.

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ