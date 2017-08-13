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النائب العام بتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية قحزه بصعدة
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النائب العام بتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية قحزه بصعدة
[13/أغسطس/2017]
صعدة - سبأ:
تفقد النائب العام القاضي عبد العزيز البغدادي اليوم ومعه محافظ صعدة محمد جابر عوض ورئيس جامعة صعدة ووكيل المحافظة لشؤون التعليم والقضاء، أوضاع السجناء في الإصلاحية بمنطقة قحزه.

وأطلع النائب العام خلال زيارته على أوضاع الإصلاحية من مختلف الجوانب، واستمع من عدد من السجناء إلى إيضاح عن قضاياهم ومدد بقائهم في السجن، كما زار الوحدة الصحية بالإصلاحية.

وأوضح النائب العام أن هذه تأتي بهدف الإطلاع على أوضاع السجناء وما تعرض له السجن من تدمير.

وأكد أن الخطوات الأولية تشمل النظر في الحالات المستعجلة والإنسانية أولاً ومن ثم إنزال لجنة قضائية للنظر في كل الحالات الموجودة في السجن، بالإضافة إلى دعم أجهزة الضبط القضائي بعدد من الكوادر وكذا أعضاء النيابة.

وأشار البغدادي إلى أن هناك نقص في الكوادر فيما يتعلق بالقضاة والمعنيين بالبحث الجنائي أو بالمعمل الجنائي.. مؤكدا توفير معامل جنائية في المحافظات.

وأشاد النائب العام بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة في متابعة قضايا السجناء والاهتمام بهم.. مؤكداً أنه سيكون هناك تواصل مستمر لمعالجة الصعوبات التي تواجه النيابة العامة بالمحافظة.

فيما أعتبر محافظ صعدة زيارة النائب العام للمحافظة خطوة أولى على طريق معالجة الصعوبات التي توجه تحقيق العدالة في المحافظة .. مؤكدا أهمية توفير القضاة للبت في القضايا المتراكمة.

ودعا المنظمات بما فيها منظمة الهجرة الدولية والمنظمات المعنية تقديم المساعدة في الجانب الغذائي والصحي للسجناء في الإصلاحية.

رافقه خلال الزيارة القائم بأعمال رئيس نيابة صعدة القاضي إبراهيم جاحز ورئيس محكمة صعدة وسحار الابتدائية القاضي إبراهيم الظرافي، وعدد من وكلاء مسئولي السلطة المحلية والقادة الأمنيين.

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