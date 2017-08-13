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إجتماع بعمران يناقش آلية تنفيذ مشروع النقد مقابل العمل في التعليم
[13/أغسطس/2017]
عمران - سبأ:
ناقش إجتماع بعمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، آلية تنفيذ مشروع النقد مقابل العمل في مجال التعليم والذي ينفذه مكتب التربية بالمحافظة بتمويل الصندوق الإجتماعي للتنمية، كمرحلة أولى بمديرية جبل عيال يزيد.

وتطرق الإجتماع بحضور مدير مكتب التربية بالمحافظة أحمد الشهاري ومدير الصندوق الإجتماعي إبراهيم الذرحاني، إلى السبل الكفيلة بإنجاح برامج وخطط الصندوق بالمديرية في مجال التعليم وآلية إختيار المتقدمين للعمل في التدريس حسب الإحتياج والمؤهل.

واستمع الإجتماع من مدير الصندوق الإجتماعي للتنمية ومدير مكتب التربية إلى شرح حول مشروع النقد مقابل العمل والذي يجرى حاليا تنفيذه في خمس مناطق بمديرية جبل عيال يزيد لتحسين العملية التعليمية وخاصة برامج تعليم الفتاة ومحو الأمية.

وأوضحا أن البرنامج يستهدف دعم التعليم بالمناطق الأشد إحتياجا وخاصة تعليم الفتاة الريفية وتشجيعها لمواصلة التعليم من خلال إيجاد فرص مؤقتة للعمل في التعليم لأكثر من 150 معلم ومعلمة يتم التعاقد معهن بتمويل مشروع النقد مقابل العمل .

وأشار الذرحاني والشهاري إلى أن عدد المتقدمين للعمل في مجال التعليم 626 من العاطلين عن العمل ويحملون مؤهلات علمية بكالوريوس أو دبلوم يتنافسون على 150 وظيفية مؤقتة لمدة تسعة أشهر في 68 مدرسة بمديرية الجبل، يتم إختيارهم وفق معايير علمية بالمفاضلة وإختبارات القبول إلى جانب 130 طالب عمل بمحو الأمية يتنافسون على 26 وظيفة في مدارس محو الأمية بالمديرية .

وأكد محافظ عمران ضرورة الإهتمام بالتعليم وتطوير قدرات الملتحقين في هذا المجال وغيره من المجالات، وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار وإستهداف العملية التعليمة من خلال تدمير أغلب مدارس المحافظة

وأشاد بدور الصندوق الإجتماعي للتنمية في تحسين مستوى الخدمات للمجتمع المحلي ودعم المشاريع الخدمية بالمحافظة.

حضر الإجتماع مدير عام محو الأمية ومدير التربية بمديرية جبل عيال يزيد وعدد من المختصين بمكتب التربية بالمحافظة.

سبأ
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