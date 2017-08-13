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آخر تحديث: الأحد، 13 - أغسطس - 2017 الساعة 05:10:08م
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الالماني زفيريف يضرب موعدا مع فيدرر في نهائي مونتريال
تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى نهائي بطولة مونتريال للتنس للأساتذة، بفوزه اليوم في مباراة نصف النهائي على الكندي دنيس شابوفالوف، بمجموعتين متتاليتين.
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  رياضة
الالماني زفيريف يضرب موعدا مع فيدرر في نهائي مونتريال
[13/أغسطس/2017]
مونتريال - سبأ:
تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى نهائي بطولة مونتريال للتنس للأساتذة، بفوزه اليوم في مباراة نصف النهائي على الكندي دنيس شابوفالوف، بمجموعتين متتاليتين.

وفرض النجم الألماني إيقاعه على منافسه الكندي، ليحسم المباراة لصالحه، بواقع (6-4 و7-5).

ويلتقي زفيريف في النهائي، مع السويسري روجر فيدرر، الذي تغلب في وقت سابق على الهولندي روبن هاسه (6-3 و7-6).

ويتفوق فيدرر (2-1) على زفيريف في المواجهات المباشرة، كان آخرها عندما فاز (6-1 و6-3) في بطولة هال الألمانية في يونيو الماضي.

وفي حال فوز النجم السويسري على منافسه الألماني، فإنه سيضمن الحصول على المركز الثاني في تصنيف بطولة أمريكا المفتوحة، التي ستنطلق بعد أسبوعين.

سبأ
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