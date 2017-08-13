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آخر تحديث: الأحد، 13 - أغسطس - 2017 الساعة 05:10:08م
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بدء إمتحانات القبول بكلية الصيدلة بجامعة 21 سبتمبر بصنعاء
[13/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
بدأت بجامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء اليوم إمتحانات القبول والمفاضلة للدراسة في كلية الصيدلة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور ياسر أحمد عبد المغني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد المتقدمين للدراسة بكلية الصيدلة ألف و715 طالبا وطالبة .. مشيرا الحرص على توسيع مجالات التخصص في الجامعة لتلبية رغبة الطلاب وإحتياجات المجتمع.

وأشار إلى أن هذا العام سيشهد إفتتاح كلية التخدير والعناية المركزة ويتم التجهيز والإعداد لإفتتاح كلية طب الأسنان .. مبينا أن الجامعة أقرت إعفاء 20 طالبا من أوائل طلاب الموازي المتقدمين لهذا العام في كافة الكليات من الرسوم إلى جانب إعفاء أوائل الكليات من الدفعة الأولى من طلاب الموازي تشجيعا لجهودهم وتميزهم في التحصيل العلمي.

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