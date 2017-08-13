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مناقشة آلية برنامج القسائم الصحية للأمومة المأمونة وتنظيم الأسرة بذمار
[13/أغسطس/2017]
ذمار - سبأ:
ناقش إجتماع بمكتب الصحة العامة بذمار برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة مجاهد شائف العنسي ووكيل وزارة الصحة الدكتورة نجيبة عبدالغني اليوم، آلية عمل لجنة تسيير برنامج توزيع قسائم الأمومة الآمنة وتنظيم الأسرة.

واستعرض الإجتماع بحضور وكيلا المحافظة محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق وممثل منظمة ماري ستوبس الدكتور عبدالسلام الأحصب، الجوانب المتعلقة بعمل البرنامج وأهدافه والمناطق المستهدفة والإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول والتحديات التي تواجه البرنامج وسبل معالجتها.

وأكد أمين عام محلي ذمار أهمية توفير بيئة صحية آمنة للأمهات بالمناطق الريفية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والمواليد .. لافتا إلى أهمية مثل هذه البرامج في تطوير خدمات الأمومة الآمنة والتقليل من نسب وفيات الأمهات والمواليد.

وحث على مضاعفة الجهود والتنسيق بين القطاع الحكومي والمنظمات الصحية لتوسيع أنشطة مثل هذه البرامج لتشمل المناطق النائية في مختلف مديريات المحافظة.

فيما استعرض مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد الجماح ورئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور جمال الشامي، الصعوبات التي تواجه الأمهات الحوامل جراء التشتت السكاني في المناطق الريفية المتباعدة بالمحافظة.

وأشارا إلى أن الظروف المالية لغالبية سكان الأرياف تعد من العوائق التي تحول دون إنتقال الأمهات الحوامل للمرافق الصحية في المدن، مما يضاعف من نسبة الخطر على حياتهن قبل وأثناء الولادة.

وأوضح الدكتور الجماح والدكتور الشامي أن البرنامج سيعمل على تسهيل وصول النساء لمقدمي الخدمات الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهن، وتدريب القابلات الصحيات وتوفير الدعم اللازم لهن بما يمكنهن من تقديم الخدمات الصحية للأمهات بمناطق إقامتهن .

من جانبه أشار ممثل منظمة ماري ستوبس إلى أن البرنامج يستهدف كافة النساء في سن الإنجاب، عن طريق حصر الأسر من محدودي الدخل في المناطق الحضرية والشبه حضرية .. مبينا أن البرنامج يستهدف 40 ألف من الأمهات الحوامل في مديريات مدينة ذمار وجهران وجبل الشرق وصاب السافل.

يذكر أن معدل وفيات الأمهات في اليمن يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى الشرق الأوسط بعدد 148 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية.

حضر الإجتماع رئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة صادق المصري ومستشار المحافظة فضل الأشول ومدير مكتب المحافظ فيصل حسان ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي سمير المذحجي ومدير مكتب المالية عبدالله الثلايا.

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