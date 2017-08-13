محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة في مجال الاستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا بصنعاء صنعاء - سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال الإستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا، نظمها فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بتمويل اليونيسيف.



تهدف الدورة في يومين تدريب 84 مشاركا ومتطوعا من كافة مديريات المحافظة على كيفية مواجهة الكوليرا وكيفية الوقاية منه.



وأشار مدير عام فرع الهيئة بمحافظة صنعاء المهندس عبدالخالق شرهان إلى أهمية الدورة في تعريف فريق الإستجابة بالأساسيات المتعلقة بوباء الكوليرا .. مبينا أنه سيتم البدء في النزول الميداني للمديريات تحسبا لأي بلاغ من الترصد الوبائي.



وحث المشاركين على الإستفادة من مضمون الدورة .. مثمنا جهود قيادة المحافظة في تسهيل المهام المتعلقة بمكافحة الكوليرا ودور اليونيسيف في تمويل الدورة ومشاريع المكافحة.



فيما أشار مدرب الدورة المهندس علي طاهر إلى أن أهمية الدورة في تعريف فرق الإستجابة بالأنشطة التي يجب تنفيذها أثناء العمل بمنازل الحالات المستهدفة وما جاورها.

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ