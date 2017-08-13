الالماني زفيريف يضرب موعدا مع فيدرر في نهائي مونتريال تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى نهائي بطولة مونتريال للتنس للأساتذة، بفوزه اليوم في مباراة نصف النهائي على الكندي دنيس شابوفالوف، بمجموعتين متتاليتين.