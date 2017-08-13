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آخر تحديث: الأحد، 13 - أغسطس - 2017 الساعة 05:11:38م
مجلس النواب يحث لجانه الدائمة على سرعة مناقشة وإنجاز التقارير
واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي .
مستوطنون صهاينة وعناصر مخابرات الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة
اقتحم حوالي 69 مستوطناً صهيونياً، و15 عنصراً من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، في الفترة الصباحية من اليوم الأحد.
منتجو الفحم بالصين يحققون أرباحا أعلى مع خفض الطاقة الإنتاجية
حقق منتجو الفحم الصينيون أرباحا أعلى خلال النصف الأول من العام الجاري فيما تعمل البلاد على خفض الطاقة الإنتاجية بتلك الصناعة المتضخمة.
الالماني زفيريف يضرب موعدا مع فيدرر في نهائي مونتريال
تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى نهائي بطولة مونتريال للتنس للأساتذة، بفوزه اليوم في مباراة نصف النهائي على الكندي دنيس شابوفالوف، بمجموعتين متتاليتين.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[13/أغسطس/2017]
مأرب - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة المخدرة شمال شرق مديرية صرواح.
سبأ
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