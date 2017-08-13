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آخر تحديث: الأحد، 13 - أغسطس - 2017 الساعة 05:10:08م
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دورة تدريبية حول الاستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا بعمرن
[13/أغسطس/2017]
عمران - سبأ:
بدأت بمحافظة عمران اليوم دورة تدريبية حول الاستجابة السريعة لمكافحه الكوليرا، ينظمها فرع الهيئة لمشاريع مياه الريف بتمويل من اليونيسيف.

تهدف الدورة التي تستمر يومين إكساب 104 مشاركين من مكتب مياه الريف والصحة ومراكز استقبال حالات الكوليرا والكادر الصحي، معارف حول كيفية استخدام الكلور وتعقيم المياه والتوعية الصحية للوقاية من وباء الكوليرا.

وفي افتتاح الدورة أشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان إلى أهمية الدورة في المساهمة في الحد من انتشار الكوليرا في أوساط المجتمع .

وأكد أهمية التوعية بمخاطر الكوليرا والحد من انتشاره.. حاثا المشاركين على الاستفادة من الدورة تطبيق ما تتضمنه في الميدان.

فيما أشار مدير عام فرع مشاريع مياه الريف عدنان مزاحم إلى أن الدورة سبقها حملة طارئة لمكافحة الإسهالات الحادة في أغلب مديريات المحافظة لكلورة مياه الشرب العامة وتعقيم جميع مصادر المياه في المناطق التي ظهرت فيها حالات الكوليرا.

سبأ
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