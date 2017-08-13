محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أرشيف مجلس النواب يحث لجانه الدائمة على سرعة مناقشة وإنجاز التقارير صنعاء - سبأ:

واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي .



وفي هذه الجلسة ناقش أعضاء المجلس تفعيل وتنشيط عمل اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس لتؤدي المهام التي أناط بها القانون رقم (1) لسنة 2006م بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية .



وحث المجلس لجانه الدائمة على سرعة مناقشة وإنجاز التقارير التي أحيلت إليها في جلسات سابقة .



حيث أوضح عدد من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة أن أعمال اللجان تسير بوتيرة عالية وقد سبق وأن أعدوا عددا من الملاحظات والإستفسارات للجانب الحكومي المختص، إلا أن الجانب الحكومي تأخر بالرد على الإستفسارات الإيضاحية التي أعدتها اللجان.



وفي ضوء ذلك أقر المجلس أن تستكمل اللجان مناقشة ودراسة المواضيع المحالة إليها ومتابعة الجانب الحكومي للرد على الإستيضاحات وتقديم تقارير عنها إلى المجلس في جلسته التي سيعقدها الأربعاء القادم بمشيئة الله تعالى .



وأوضحت مناقشات ومداولات نواب الشعب أن اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس هي أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية .



ولفت نواب الشعب إلى أن اللجان يحق لها وفقاً للقانون أن تدعو مباشرة وبموافقة أغلبية أعضاء اللجنة الوزراء والمختصين من المسئولين التنفيذيين، وأن تطلب منهم تقديم كافة الإيضاحات والمعلومات والوثائق المتعلقة بمهامها ، كما يحق للجان أن تدعو عبر رئيس المجلس أو من ينوبه رئيس الوزراء أو من ينوبه.



يذكر أن مجلس النواب يتشكل من عشرين لجنة دائمة تشمل الشؤون الدستورية والقانونية والتنمية والنفط والثروات المعدنية والتجارة والصناعة والشؤون المالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والإعلام والثقافة والسياحة والخدمات والصحة العامة والسكان والنقل والإتصالات والزراعة والري والثروة السمكية والقوى العاملة والشؤون الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية والعدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية والدفاع والأمن والسلطة المحلية والعرائض والشكاوى والحريات العامة وحقوق الإنسان والمياه والبيئة.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غدً الأثنين بمشيئة الله تعالى.

سبأ [13/أغسطس/2017]سبأ