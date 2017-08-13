الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في رام الله وجنين وبيت لحم [13/أغسطس/2017] رام الله - سبأ:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت خلالها 5 مواطنين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية.



ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والدة، وشقيق الأسير الفلسطيني عمر العبد، في قرية كوبر، شمال غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن تلك القوات اعتقلت والدته ابتسام العبد، للمرة الثانية، وذلك بعد الافراج عنها قبل أسابيع، بكفالة مالية قدرها 10000 شيقل، وشقيقه خالد، عقب دهم منزل العائلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال والده عبد الجليل العبد، وعمه إبراهيم، الأربعاء الماضي، ولا تزال تفرض حصارا وطوقا عسكريا على كوبر، منذ الواحد والعشرين من الشهر الماضي، وتغلق مرارا مدخلها الرئيسي، بعد عملية الطعن التي نفذها الأسير عمر العبد في مستوطنة "حلميش"، وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين.



وفي جنين،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، الشاب مأمون أسعد قبها (28 عاما) من قرية برطعة جنوب غرب جنين، أثناء عودته إلى منزله ومروره عبر حاجز عسكري في القرية، وفق مصادر محلية فلسطينية.



وفي، بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتيين فلسطينيين من بلدة تقوع، شرق بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين موسى محمد العمور(15 عاما)، ورياض طلال العمور(16 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما، وتفتيشهما.



الى ذلك،طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، اهالي مدينة الخليل، بعدم المشاركة بأعمال المقاومة شرطا لإزالة المنع الأمني عن بعض المواطنين.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال طالبت سكان بعض احياء مدينة الخليل في منشور تم توزيعه في ساعات الفجر، بعدم المشاركة في اعمال رشق الحجارة، شرطا لإزالة "المنع الامني" عن بعض المواطنين الممنوعين من دخول القدس واراضي عام 48.



وجاء في البيان "سوف تقوم قوات الأمن الإسرائيلي، والإدارة المدنية، بحملة لإزالة المنع الأمني لسكان حارات المسكوبية، والمحاور، وشارع السلام، وذلك يوم الثلاثاء القادم 15/8/2017 الساعة التاسعة صباحا، في مديرية التنسيق والارتباط المدني في الخليل، وسوف تستمر الحملة وفقا لحجم عدم تدخل السكان بعمليات الارهاب وحوادث ضرب الحجارة والملتوف".

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