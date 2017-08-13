عمليات نوعية وتدمير سفينة حربية للعدوان خلال الساعات الماضية [13/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلّفت خسائر فادحة في صفوف جيش العدو ومرتزقته، فيما استهدفت القوات البحرية سفينة حربية تابعة للعدوان خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف القوات البحرية والدفاع الساحلي سفينة حربية تابعة لقوى العدوان داخل ميناء المخا ما أدى إلى احتراقها وتدميرها كليا.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان نفذوا هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة في الأربعين والمواقع المجاورة بمدينة تعز أسفر عن خسائر كبيرة في صفوفهم، كما تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه الكندي في التشريفات وتكبيدهم خسائر في الأرواح.



واستهدف قصف مدفعي تجمعات وآليات المرتزقة خلف السلسلة الجبلية لمديرية ذباب، كما استهدف تجمع أفراد وآليات المرتزقة شرق يختل بمديرية المخا.



ولفت المصدر إلى مصرع اثنين من المرتزقة وإصابة آخر بنيران الجيش واللجان في جبهة كلابة بتعز ، ومصرع ستة آخرين في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.



وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان هاجموا مواقع المرتزقة في نوفان وتبة الوليد والجسيمة في قيفة وبلاد الظهره بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم شمال صحراء ميدي، لافتا إلى أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في آل دبوة بمديرية عسيلان محافظة شبوة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.



وفي نجران استهدف قصف صاروخي للجيش واللجان مقر قيادة سقام السعودي وتجمعات للمرتزقة غرب موقع ذو رعين، فيما استهدفت المدفعية تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في رقابة الحمر، قيادة الفواز قبالة منفذ الخضراء وذور عين محققة إصابات مباشرة، وتم قنص اثنين من المرتزقة في موقع الطلعة.



وحسب المصدر قصفت المدفعية موقعا سعوديا مستحدثا خلف موقع نعشاو محققة إصابات مباشرة، كما استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع القنبور بجيزان.

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