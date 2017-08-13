القيادات الشابة وإنجاز للتنمية تحتفلان باليوم العالمي للشباب [13/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

احتفلت مؤسسة تنمية القيادات الشابة ومؤسسة إنجاز للتنمية بأمانة العاصمة باليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، تحت شعار " تمكين الشباب يصنع السلام".



في الحفل هنأ مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة مجيب الفاتش، الشباب بيومهم العالمي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 1999م، مؤكداً أن شباب اليمن يمتلكون القدرة والخبرة والكفاءة وقيم المحبة والتسامح التي تؤهلهم لصنع السلام في العالم.



وأشاد بجهود كافة المبادرات والمؤسسات الشبابية في تعزيز التكافل الاجتماعي وبناء السلام.. مشيراً إلى أن الشباب هم من يصنع التغيير المجتمعي الذي يصنع السلام.



كلمة مؤسستا القيادات الشابة وإنجاز للتنمية ألقتها سلمى سعد، أشارت فيها إلى أن اليوم العالمي للشباب فرصة للوقوف على ما تحقق وما لم يتحقق في مسيرة الشباب للحصول على حقوقهم في التعليم، الصحة، الاقتصاد، السياسة، اتخاذ القرارات والحياة العامة.



وأكدت أهمية دور الشباب في بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى سعي المؤسستين عبر برامجهما وأنشطتهما المختلفة إلى إبراز دور الشباب في التغيير الإيجابي للمجتمع من خلال تمكينهم في عملية بناء السلام، ضمن قرار مجلس الأمن 2250 المعني بدعم الشباب في مجتمعاتهم.



ودعت إلى استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم ووضع الحلول لمشكلاتهم والتحديات التي تواجههم بما يسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم.



تخلل الحفل عرض تجارب الشباب والمبادرات في مجال بناء السلام وكذا قرار مجلس الأمن رقم (2250) ، وفقرات فنية، كما أقيمت مناظرة عن مدى دعم القرار 2250 لمشاركة الشباب في بناء السلام باليمن.



حضر الحفل مديرة مؤسسة تنمية القيادات الشابة صفاء راوية وعدد من الشباب والشابات والمهتمين.

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