طيران العدوان يشن 20 غارة على عدة محافظات خلال الساعات الماضية [13/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 20 غارة على عدد من محافظات الجمهورية، واستهدف بقصف صاروخي ومدفعي عدة مناطق بمحافظة صعدة خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منطقة عطان وغارة أخرى على منطقة الصباحة بصنعاء وغارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وغارتين على منطقة الغيل بمديرية كتاف فيما تعرضت مديرية شدا ومنطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة العقبة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وخمس غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وشن غارة على موقع الطلعة في نجران.

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