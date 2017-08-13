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آخر تحديث: الأحد، 13 - أغسطس - 2017 الساعة 11:07:02ص
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  عربي ودولي
مقتل 15 في انفجار بمدينة كويتا الباكستانية
[13/أغسطس/2017] كويتا - سبـأ:
لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم السبت في انفجار قنبلة في سوق مزدحمة بمدينة كويتا الباكستانية في أحدث هجوم في إقليم بلوخستان المضطرب.

وقال سارفراز بوجتي وزير داخلية إقليم بلوخستان إن الانفجار وقع أثناء مرور دورية لقوات الأمن على أحد الطرق مضيفا أن الدورية ربما كانت هي الهدف.

وقال بوجتي "وفقا للمعلومات التي وصلتنا حتى الآن... سقط نحو 15 قتيلا إضافة إلى إصابة نحو 40 آخرين".

وأضاف أن السلطات فرضت حالة الطوارئ في المدينة وأعلنت حالة التأهب في المستشفيات.

وقال المكتب الصحفي للجيش الباكستاني إن الدورية كانت هدف الهجوم وإن سبعة مدنيين على الأقل كانوا ضمن القتلى وعددهم 15.

ونقل المكتب عن الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش قوله إن الإرهابيين يحاولون تعطيل الاحتفالات المقررة يوم الاثنين في الذكرى السبعين للاستقلال عن بريطانيا.

ونقل متحدث باسم الجيش، في تغريدة على تويتر، عن باجوا قوله "مصممون على عدم الرضوخ لأي تحد". 

وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، مسؤوليته عن الهجوم بعد وقت قصير من تنفيذه .
سبأ
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