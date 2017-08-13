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آخر تحديث: الأحد، 13 - أغسطس - 2017 الساعة 11:07:02ص
طيران العدوان يشن 20 غارة على عدة محافظات خلال الساعات الماضية
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 20 غارة على عدد من محافظات الجمهورية، واستهدف بقصف صاروخي ومدفعي عدة مناطق بمحافظة صعدة خلال الساعات الماضية.
روسيا تتهم الولايات المتحدة بدعم نشاطات حركات المعارضة في العالم
اتهمت روسيا اليوم الولايات المتحدة بانها تدعم "وتدير نشاطات المعارضة في بعض الدول". وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منتدى "أرض المعاني" الشبابي بمقاطعة فلاديمير الروسية، "في أي مكان، سواء أكان ذلك في شرق أوربا أو في وسطها، ثمة عدد هائل من الأدلة
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5% العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5 بالمائة العام الجاري مقارنة 4ر4 بالمائة عام 2016.
المنتخب الأول يبدأ مرحلة الإعداد التكتيكي استعداداً لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد مرحلة جديدة من معسكره الداخلي المقام حالياً في العاصمة صنعاء استعداداً لمواجهة نظيره الفلبيني في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
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  محلي
ترامب وماكرون يتفقان على التعاون بشأن بيونغ يانغ
[13/أغسطس/2017] واشنطن - سبأ:
أعلن البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا على العمل سويا بشأن الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

وقال بيان للبيت الأبيض إن الرئيسين بحثا خلال اتصال هاتفي الحاجة لمواجهة الموقف الخطير المتصل بالسلوك التصعيدي والمزعزع للاستقرار الذي تنتهجه كوريا الشمالية" وفقا لـ"رويترز".

وكان ترامب ونظام كوريا الشمالية قد تبادلا التهديدات في الأيام القليلة الماضية بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ.
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