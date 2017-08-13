روسيا تتهم الولايات المتحدة بدعم نشاطات حركات المعارضة في العالم اتهمت روسيا اليوم الولايات المتحدة بانها تدعم "وتدير نشاطات المعارضة في بعض الدول". وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منتدى "أرض المعاني" الشبابي بمقاطعة فلاديمير الروسية، "في أي مكان، سواء أكان ذلك في شرق أوربا أو في وسطها، ثمة عدد هائل من الأدلة