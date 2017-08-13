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ترامب وماكرون يتفقان على التعاون بشأن بيونغ يانغ
[13/أغسطس/2017] واشنطن - سبأ:
أعلن البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا على العمل سويا بشأن الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.
وقال بيان للبيت الأبيض إن الرئيسين بحثا خلال اتصال هاتفي الحاجة لمواجهة الموقف الخطير المتصل بالسلوك التصعيدي والمزعزع للاستقرار الذي تنتهجه كوريا الشمالية" وفقا لـ"رويترز".
وكان ترامب ونظام كوريا الشمالية قد تبادلا التهديدات في الأيام القليلة الماضية بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ.
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