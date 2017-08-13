(إف بي آي) يحقق في صدم سيارة لحشد في تشارلوتسفيل [13/أغسطس/2017] تشارلوتسفيل- سبأ:

فتح مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تحقيقا في ظروف اقدام شخص على صدم حشد من المتظاهرين بسيارته في مدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.



وأعلنت إدارة الإف بي آي في ريتشموند بولاية فرجينيا الأميركية في بيان فتح تحقيق في "ملابسات الحادث الذي تسببت فيه آلية بقتل السبت" في شارلوتسفيل.



ومن الاسباب التي دفعت مكتب التحقيقات الفدرالي الى تولي القضية هو ان الرجل المتهم بصدم الحشد بسيارته قدم من ولاية اوهايو بشمال شرق الولايات المتحدة، مما يتطلب تدخل الشرطة الفدرالية.



وقتلت سيدة في الثانية والثلاثين من العمر وجرح 19 شخصا آخرين عندما صدمت سيارة حشدا يضم كما قال شهود، متظاهرين ضد تجمع لليمين المتطرف.



وذكرت شبكة التلفزيون الاميركية "سي ان ان" ان المشتبه به جيمس اليكس فيلدز جونيور البالغ من العمر (20 عاما) وأصله من اوهايو، اتهم بالقتل والتسبب بجروح وبجنحة الفرار. في حين اصيب آخرون بجروح في اوقات اخرى من التظاهرة والتظاهرة المضادة.



وكان الاعلان عن هذا التجمع لليمين المتطرف الذي يريد ادانة مشروع تفكيك تمثال لجنرال جنوبي مؤيد للعبودية خلال حرب الانفصال، يثير قلقا كبيرا.



وقد وصفته المنظمات المناهضة للعنصرية بانه اكبر تجمع لهذا التيار السياسي منذ عقد مع مشاركة مئات الاشخاص فيه.



ورفع العديد من انصار اليمين المتطرف اعلام الكونفدرالية التي يعتبرها كثير من الاميركيين رمزا للعنصرية. وادى بعضهم التحية النازية.



اما الناشطون المعادون للعنصرية فقد رفعوا رايات حركة "حياة السود تهم" (بلاك لايف ماترز) التي تحتج باستمرار على سقوط سود ضحايا للاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة.



وقد هتفوا "نقول لا للخوف العنصري" و"لا نازيين لا كو كلوكس كلان لا فاشيين في الولايات المتحدة".



ودفع حادث الصدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إدانة أعمال العنف إلا أنه تجنب تحميل المسؤولية لمناصري اليمين المتطرف أو لمناهضيهم.



وشهدت مدينة تشارلوتسفيل أمس أعمال عنف واشتباكات إثر مظاهرة لليمين المتطرف المناصر للبيض واجهتها مظاهرة أخرى لمجموعات أمريكية مناهضة للفاشية ومؤيدة لحقوق ذوى البشرة السمراء دفعت حاكم الولاية إلى إعلان الطوارئ.



من جهة أخرى، قتل شرطيان في تحطم مروحيتهما بالقرب من المدينة، بدون ان يعرف ما اذا كانت هناك علاقة بين هذا الحادث واعمال العنف.

سبأ