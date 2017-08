Ciblage de rassemblements des forces et des mercenaires de l'agression au Nord de désert de Midi [13/أغسطس/2017]

MIDI, 13 Aout (SJABA)-L'armée et les forces populaires ont ciblée de rassemblements des forces de l'agression et leurs mercenaires au Nord de désert de Midi.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires et des forces de l'agression au Nord de désert de Midi, faisant un certain nombre de morts et blessés parmi leurs rangs.



La source a ajouté que l'aviation de la Coalition de l'agression saoudienne a lancé cinq raids contre les deux districts d'Hardah et de Midi.



