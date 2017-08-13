الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في رام الله وجنين وبيت لحم شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت خلالها 5 مواطنين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية.