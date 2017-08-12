محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوات الإماراتية تعتقل مدير أمن محافظة أبين وتودعه السجن عدن - سبأ :



قال مصدر محلي أن القوات الإماراتية استدعت بعد ظهر اليوم مدير أمن محافظة أبين العميد عبدالله الفضلي إلى مقر تحالف العدوان في البريقة بمحافظة عدن، وتم اعتقاله ومرافقيه وإيداعهم السجن.



وأوضح المصدر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الاعتقال بسب خلاف بين مدير أمن أبين ومحافظ المحافظة أبوبكر حسين، وذلك على معدات وآليات عسكرية سلمتها قوات تحالف العدوان لعبدالله الفضلي وقت تعيينه قائدا للحزام الأمني بأبين ومدير الأمن أيضا ضمن حملة ما يسمى ملاحقة القاعدة في أبين، واختفاء عدد من تلك المعدات والآليات.



وأشار المصدر إلى أن المحافظ أبلغ الإماراتيين فقاموا باستدعاء الفضلي وإيداعه السجن.. لافتا إلى أنه تم الإفراج عن مرافقي مدير أمن أبين فيما بقي هو في السجن.

سبـأ [12/أغسطس/2017]سبـأ