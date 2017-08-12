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فعالية شبابية تزامنا مع اليوم العالمي للشباب بأمانة العاصمة
[12/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
نظمت مؤسسة إنجاز للتنمية مؤسسة تنمية القيادات الشابة بأمانة العاصمة مساء اليوم بصنعاء فعالية شبابية تحت شعار " الشباب يصنع المستقبل" تزامنا مع اليوم العالمي للشباب.

 ويخصص اليوم العالمي للشباب لعام 2017 للإحتفال بمساهمات الشباب في منع الصراعات والتحول فضلاً عن الإدماج والعدالة الإجتماعية والسلام المستدام، حيث التزمت خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 بتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة و أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون السلام والأمن. 

وفي الفعالية حيا مدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بأمانة العاصمة مجيب الفاتش الشباب والشابات وصمودهم من أجل الوطن وتحملهم كل المصاعب والمشاق.
 وثمن جهود كل المبادرات الشبابية والمنظمات التي تلمست هموم الناس ووصلت إلى معاناتهم وساهمت في تخفيفها. 

وأشار الفاتش إلى أن الشباب يمثلون المشكاة الحقيقية لبناء الوطن والحاضر والمستقبل وأنهم النور المبدد لظلمة الأحداث المحيطة بالمجتمع اليمني بشكل خاص والعربي بشكل عام .

وأكد حاجة اليمن لجهود وعمل ونشاط الشباب في مختلف المجالات .. مشيدا بدور الشباب المتطوعين والذين هم كان على قدر عال من المسؤلية في كافة جوانب الحياة الإجتماعية برزت فيها نماذج مشرفة. 

بدورها أكدت كلمة مؤسستي تنمية القيادات الشابة وإنجاز للتنمية، إستمرار السعي في إتجاه رعاية الشباب وتحسين أوضاعهم وكذا تشجيع المشاركة الفاعلة للشباب في صون السلم والأمن.

تخلل الفعالية عرض تجارب الشباب والمبادرات حول بناء السلام وكذا فقرات فنية ومناظرات شبابية حول أهمية مشاركة ودور الشباب الفاعل في بناء وتنمية الوطن وتقدمة.
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