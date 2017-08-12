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آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 11:27:05م
قيادة القوات البحرية: استهدفنا السفينة الحربية بسلاح نوعي ما أدى إلى تدميرها كليا
أكدت القوات البحرية والدفاع الساحلي أنها استهدفت سفينة حربية تابعة لقوى العدوان داخل المخا بسلاح نوعي مناسب ما أدى إلى احتراقها وتدميرها كليا.
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قيادة القوات البحرية: استهدفنا السفينة الحربية بسلاح نوعي ما أدى إلى تدميرها كليا
[12/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
أكدت القوات البحرية والدفاع الساحلي أنها استهدفت سفينة حربية تابعة لقوى العدوان داخل المخا بسلاح نوعي مناسب ما أدى إلى احتراقها وتدميرها كليا.

وأكدت قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، استمراها في التنكيل بقوى العدوان طالما تمادت في طغيانها وعدوانها على الشعب اليمني.

فيما يلي نص البيان:

 الحمد لله القائل( وما النصر إلا من عند الله)

مجددا وبفضل الله وعونه قامت القوات البحرية والدفاع الساحلي صبيحة اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2017م بتوجيه ضربة قوية لقوى العدوان وذلك باستهداف سفينة حربية داخل ميناء المخا بسلاح نوعي مناسب ما أدى إلى إحراقها وتدميرها تدميرا كليا.

وذلك نتيجة طبيعية لردع غطرسة قوى العدوان ونعدهم بالمزيد من التدمير والتنكيل طالما تمادت في طغيانها وعدوانها على الشعب اليمني العزيز.

نصر الله شعبنا المظلوم وحفظ الله قيادتنا الحكيمة والخزي والعار والهزيمة للمعتدين.
سبأ
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