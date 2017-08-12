ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 10:33:23م
الرئيس الصماد يحضر إجتماع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بصعدة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمحافظة صعدة اليوم ومعه رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ونائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي والنائب العام عبد العزيز البغدادي الإجتماع الموسع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية..
روسيا تتهم الولايات المتحدة بدعم نشاطات حركات المعارضة في العالم
اتهمت روسيا اليوم الولايات المتحدة بانها تدعم "وتدير نشاطات المعارضة في بعض الدول". وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منتدى "أرض المعاني" الشبابي بمقاطعة فلاديمير الروسية، "في أي مكان، سواء أكان ذلك في شرق أوربا أو في وسطها، ثمة عدد هائل من الأدلة
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5% العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5 بالمائة العام الجاري مقارنة 4ر4 بالمائة عام 2016.
المنتخب الأول يبدأ مرحلة الإعداد التكتيكي استعداداً لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد مرحلة جديدة من معسكره الداخلي المقام حالياً في العاصمة صنعاء استعداداً لمواجهة نظيره الفلبيني في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
قصف مدفعي يستهدف تجمعا لأفراد وآليات مرتزقة العدوان بالمخا
قصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع للجيش السعودي بنجران وجيزان
إنطلاق بطولة "تحت أمرك يا يمن" الكروية بذمار
تسع غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع للجيش السعودي بنجران وجيزان
[12/أغسطس/2017]
نجران - سبأ :

 استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم، مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء، وقيادة الفواز بنجران.

وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي استهدف مقر قيادة سقام السعودي محققا إصابات مباشرة.

وبين المصدر أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف مدفعي تجمعات الجيش السعودي في رقابة الحمر، فيما تم قنص اثنين من المرتزقة في موقع الطلعة بنجران.

وفي جيزان أوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع القنبور.

وكان طيران العدوان السعودي قد شن غارة على موقع الطلعة بنجران.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
قصف مدفعي يستهدف تجمعا لأفراد وآليات مرتزقة العدوان بالمخا
تسع غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
أبناء قبيلة الحداء يدينون اغتيال القيادي الإصلاحي ويطالبون بالقبض على الجناة
جمعية انترنت- اليمن تدشن مشروع موبايل الشباب التدريبي بصنعاء وعدن
علماء اليمن يحملون علماء السودان مسئولية إيقاف الزج بأبناء السودان في صفوف العدوان
حفل تخرج دفعة جديدة من المعهد التقني الصناعي بالحوبان
اجتماع بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء يناقش أوضاع العائدين من السعودية
الرئيس الصماد يحضر إجتماع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بصعدة
المشاط يؤكد على اهمية مشاركة المنظمات الاجتماعية والخيرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وكيل محافظة عمران يطلع على مشاريع الطرق والمياه بمديري ثلاء
العدوان السعودي على اليمن
تسع غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
[12/أغسطس/2017]
وقفة احتجاجية بمغربه الخبت بالمحويت تنديداً باستمرار العدوان
[12/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارة على بني مطر
[12/أغسطس/2017]
المتحدث باسم هيئة الطيران: مطار صنعاء يعمل وفقاً لإجراءات ومعايير دولية
[12/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[12/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by