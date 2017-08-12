[12/أغسطس/2017]
نجران - سبأ :
استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم، مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء، وقيادة الفواز بنجران.
وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي استهدف مقر قيادة سقام السعودي محققا إصابات مباشرة.
وبين المصدر أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف مدفعي تجمعات الجيش السعودي في رقابة الحمر، فيما تم قنص اثنين من المرتزقة في موقع الطلعة بنجران.
وفي جيزان أوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع القنبور.
وكان طيران العدوان السعودي قد شن غارة على موقع الطلعة بنجران.
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