رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنطلاق بطولة "تحت أمرك يا يمن" الكروية بذمار ذمار - سبأ :



انطلقت على ملعب نادي سلام معبر اليوم منافسات بطولة "تحت أمرك يا يمن" الكروية، ينظمها مدرب الفئات العمرية بنادي سلام معبر الكابتن بدر سلم .



يشارك في البطولة 65 لاعبا من ناشئي وبراعم النادي، موزعين على خمس فرق حملت مسميات : اليمن في قلوبنا، اليمن مقبرة الغزاة، اليمن السعيد، اليمن أولا، يماني وافتخر.



وتلعب الفرق فيما بينها الدور الأول بنظام الدوري الكل مع الكل – على ان تتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي .



وفي الإفتتاح أشاد مدير مكتب الشباب بمديرية جهران عبدالاله القوباني بتبني إقامة دوري كروي خاص لفئتي الناشئين والبراعم، كون هذه الفئة العمرية تحتاج للرعاية والإهتمام في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.



بعد ذلك بدأت المباراة الإفتتاحية في البطولة والتي جمعت فريقي اليمن في قلوبنا مع اليمن مقبرة الغزاة إنتهت بفوز فريق اليمن في قلوبنا بأربعة اهداف مقابل لفريق لليمن مقبرة الغزاة.



وأحرز أهداف اليمن في قلوبنا هداف الفريق صالح قاسم (هاتريك) وعبدالعزيز الصباحي، فيما سجل عبدالله عزام الهدف الوحيد لفريقه اليمن مقبرة الغزاة.



حضر الإفتتاح نائب مدير التربية بمديرية جهران محمد الغبر ومستشار مؤسسة المياه عادل الجهراني و المسؤول المالي بنادي سلام معبر محمد عذبه والامين العام المساعد الدكتور محمد زينة.

سبـأ [12/أغسطس/2017]سبـأ