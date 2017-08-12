أبناء قبيلة الحداء يدينون اغتيال القيادي الإصلاحي ويطالبون بالقبض على الجناة [12/أغسطس/2017]



ذمار - سبأ :



أدان مشائخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية وقيادات سياسية وتربوية بمديرية الحداء بمحافظة ذمار، جريمة اغتيال القيادي في حزب الإصلاح عبدالرزاق الصراري، مساء الخميس الماضي، بانفجار عبوة ناسفة زرعت أمام منزله في قرية بداش بالمديرية.



واعتبر أبناء قبيلة الحداء في بيان صادر عنهم في ختام لقاء اليوم " أن منفذي جريمة اغتيال رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح بالمديرية استهدفوا صوت العقل والضمير الإنساني الذي كان يمثله الفقيد الصراري بعد أن كان له موقف مشرفة ضد العدوان السعودي منذ الوهلة الأولىط.



وأكدوا، أن تلك المواقف الواضحة والمشرفة للفقيد الصراري إزاء هذا العدوان البربري وجرائمه البشعة ورفضه المتكرر الانخراط فيه أو تأييده جعل منه هدفا لقوى العدوان وعناصرها الإجرامية في الداخل .



وأشاروا، إلى أن ارتكاب هذه الجريمة في هذا التوقيت بالذات جاءت بهدف خلط الأوراق وإثارة الفتنة وإشعال الصراعات بين أبناء مديرية الحداء خاصة وأبناء محافظة ذمار بشكل عام.



وشدد أبناء قبيلة الحداء في بيانهم على ضرورة توحيد الصفوف وجمع الكلمة لمواجهة قوى العدوان وإفشال مخططاته والتصدي لمثيري الفتن.. داعين جميع أبناء القبيلة إلى اليقظة والتنبه لمخططات العدوان والوعي الكامل بخطورتها.



وأكدوا أن قبيلة الحداء وجميع أبنائها كانوا ولا زالوا وسيضلون الدرع الحصين أمام قوى العدوان والتطرف والإرهاب وعملائهم وسيفشلون كل مخططاتهم الإجرامية والتصدي لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المديرية.



وحذر مشائخ ووجهاء واعيان قبيلة الحداء تحالف العدوان ومرتزقته وعناصره العميلة في الداخل، من المساس بأمن القبيلة وأبنائها ..مؤكدين استعدادهم تأمين كافة ساحة القبيلة وطرقها وحدودها وحماية أبنائها والوافدين اليها.



وطالبوا الأجهزة الأمنية والقضائية والجهات المختصة بالمحافظة سرعة اتخاذ الإجراءات تجاه هذه الجريمة والكشف عن ملابساتها، والقبض على الجناة ومحاكمتهم ليكونوا عبرة لكل عابث بأرواح المواطنين وأمن الوطن واستقراره.





سبأ