ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 09:20:46م
الرئيس الصماد يحضر إجتماع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بصعدة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمحافظة صعدة اليوم ومعه رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ونائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي والنائب العام عبد العزيز البغدادي الإجتماع الموسع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية..
روسيا تتهم الولايات المتحدة بدعم نشاطات حركات المعارضة في العالم
اتهمت روسيا اليوم الولايات المتحدة بانها تدعم "وتدير نشاطات المعارضة في بعض الدول". وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منتدى "أرض المعاني" الشبابي بمقاطعة فلاديمير الروسية، "في أي مكان، سواء أكان ذلك في شرق أوربا أو في وسطها، ثمة عدد هائل من الأدلة
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5% العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5 بالمائة العام الجاري مقارنة 4ر4 بالمائة عام 2016.
المنتخب الأول يبدأ مرحلة الإعداد التكتيكي استعداداً لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد مرحلة جديدة من معسكره الداخلي المقام حالياً في العاصمة صنعاء استعداداً لمواجهة نظيره الفلبيني في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
أبناء قبيلة الحداء يدينون اغتيال القيادي الإصلاحي ويطالبون بالقبض على الجناة
جمعية انترنت- اليمن تدشن مشروع موبايل الشباب التدريبي بصنعاء وعدن
علماء اليمن يحملون علماء السودان مسئولية إيقاف الزج بأبناء السودان في صفوف العدوان
حفل تخرج دفعة جديدة من المعهد التقني الصناعي بالحوبان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أبناء قبيلة الحداء يدينون اغتيال القيادي الإصلاحي ويطالبون بالقبض على الجناة
[12/أغسطس/2017]

ذمار - سبأ :

أدان مشائخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية وقيادات سياسية وتربوية بمديرية الحداء بمحافظة ذمار، جريمة اغتيال القيادي في حزب الإصلاح عبدالرزاق الصراري، مساء الخميس الماضي، بانفجار عبوة ناسفة زرعت أمام منزله في قرية بداش بالمديرية.

واعتبر أبناء قبيلة الحداء في بيان صادر عنهم في ختام لقاء اليوم " أن منفذي جريمة اغتيال رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح بالمديرية استهدفوا صوت العقل والضمير الإنساني الذي كان يمثله الفقيد الصراري بعد أن كان له موقف مشرفة ضد العدوان السعودي منذ الوهلة الأولىط.

وأكدوا، أن تلك المواقف الواضحة والمشرفة للفقيد الصراري إزاء هذا العدوان البربري وجرائمه البشعة ورفضه المتكرر الانخراط فيه أو تأييده جعل منه هدفا لقوى العدوان وعناصرها الإجرامية في الداخل .

وأشاروا، إلى أن ارتكاب هذه الجريمة في هذا التوقيت بالذات جاءت بهدف خلط الأوراق وإثارة الفتنة وإشعال الصراعات بين أبناء مديرية الحداء خاصة وأبناء محافظة ذمار بشكل عام.

وشدد أبناء قبيلة الحداء في بيانهم على ضرورة توحيد الصفوف وجمع الكلمة لمواجهة قوى العدوان وإفشال مخططاته والتصدي لمثيري الفتن.. داعين جميع أبناء القبيلة إلى اليقظة والتنبه لمخططات العدوان والوعي الكامل بخطورتها.

وأكدوا أن قبيلة الحداء وجميع أبنائها كانوا ولا زالوا وسيضلون الدرع الحصين أمام قوى العدوان والتطرف والإرهاب وعملائهم وسيفشلون كل مخططاتهم الإجرامية والتصدي لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المديرية.

وحذر مشائخ ووجهاء واعيان قبيلة الحداء تحالف العدوان ومرتزقته وعناصره العميلة في الداخل، من المساس بأمن القبيلة وأبنائها ..مؤكدين استعدادهم تأمين كافة ساحة القبيلة وطرقها وحدودها وحماية أبنائها والوافدين اليها.

وطالبوا الأجهزة الأمنية والقضائية والجهات المختصة بالمحافظة سرعة اتخاذ الإجراءات تجاه هذه الجريمة والكشف عن ملابساتها، والقبض على الجناة ومحاكمتهم ليكونوا عبرة لكل عابث بأرواح المواطنين وأمن الوطن واستقراره.


سبأ
  المزيد من (محلي)
جمعية انترنت- اليمن تدشن مشروع موبايل الشباب التدريبي بصنعاء وعدن
علماء اليمن يحملون علماء السودان مسئولية إيقاف الزج بأبناء السودان في صفوف العدوان
حفل تخرج دفعة جديدة من المعهد التقني الصناعي بالحوبان
اجتماع بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء يناقش أوضاع العائدين من السعودية
الرئيس الصماد يحضر إجتماع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بصعدة
المشاط يؤكد على اهمية مشاركة المنظمات الاجتماعية والخيرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وكيل محافظة عمران يطلع على مشاريع الطرق والمياه بمديري ثلاء
ضبط عدد من المغرر بهم بذمار كانوا في طريقهم لمعسكرات العدوان بمأرب
إجتماع برئاسة وزير الداخلية يناقش عدد من القضايا الأمنية
دورات توعوية حول الكوليرا بمديريات محافظة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
اجتماع بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء يناقش أوضاع العائدين من السعودية
[12/أغسطس/2017]
وقفة احتجاجية بمغربه الخبت بالمحويت تنديداً باستمرار العدوان
[12/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارة على بني مطر
[12/أغسطس/2017]
المتحدث باسم هيئة الطيران: مطار صنعاء يعمل وفقاً لإجراءات ومعايير دولية
[12/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[12/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by