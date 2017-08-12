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جمعية انترنت- اليمن تدشن مشروع موبايل الشباب التدريبي بصنعاء وعدن
[12/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :

دشنت جمعية الإنترنت- اليمن بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" اليوم بصنعاء وعدن مشروع موبايل الشباب التدريبي بمشاركة 40 متدربا ومتدربة.

وفي الإفتتاح أوضح مدير المشروع عبدالرحمن أبوطالب أن جمعية الإنترنت اليمن تهدف من خلال المشروع بناء وتطوير مهارات وقدرات الشباب على البرمجة وتطوير تطبيقات الموبايل بما يسهم في الإستجابة للتحديات الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن المشروع الذي يستمر حتى 24 أغسطس الجاري يضاف إلى إنجازات الجمعية التي تحرص على إستمرارية عملها وأنشطتها .. مبينا أن المشروع يهدف أيضا إلى إنشاء منصة على الإنترنت للتواصل ودعم الأقران، وتشجيع مجموعات الشباب في اليمن على الانضمام إلى المبادرة.

بدوره أشار مدرب المشروع فادي الأسودي إلى أن التدريب يستند على أداة AppInventor والمناهج التي وضعتها جامعة MIT العالمية .

ولفت إلى أن المواضيع التي سيتم تغطيتها تشمل العصف الذهني لتطوير التطبيقات، وأساسيات البرمجة مع AppInventor، ودراسات الحالة والتمارين وتحليل تجربة المستخدم والسلامة الرقمية وتوليد الإيرادات والتسويق وتطوير الأعمال.

يذكر أن جدول أعمال المشروع ينص على أن يصدر المتدربون، في ختام البرنامج التدريبي، ما لا يقل عن تطبيقين متنقلين ومتاحين للنشر والإستخدام، بما في ذلك تطبيق واحد يعزز بناء السلام في اليمن والتطبيق الآخر يتناول الحالة الإنسانية في البلاد.


سبأ
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