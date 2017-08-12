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آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 08:24:38م
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حفل تخرج دفعة جديدة من المعهد التقني الصناعي بالحوبان
[12/أغسطس/2017] تعز - سبأ :

نظم مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بتعز اليوم حفل تخرج 791 طالبا وطالبة من المعهد التقني الصناعي بالحوبان في 12 تخصص تحت شعار " صامدون ومتميزون ومستمرون رغم الحصار والعدوان".

وفي الحفل الذي حضره وكيل محافظة تعز نجيب قائد النجدين، أشار مدير مكتب التعليم الفني بالمحافظة نبيل محمد الجندي، إلى أن الإحتفال بتخرج هذه الدفع رسالة بصمود الشعب اليمني وأنه يمضي بخطوات ثابتة في مواصلة العملية التدريبية وإفشال مخططات العدوان.

وعبر عن الشكر لوزير التعليم الفني والتدريب المهني ومحافظ تعز وعميد المعهد التقني الصناعي بالحوبان لدعمهم في إنجاح العملية التعليمية للمعاهد الفنية والتقنية.

فيما أكد عميد المعهد التقني الصناعي منصور مانع أن إصرار وعزيمة الخريجين على مواصلة الدراسة رغم العدوان والحصار يؤكد على المضي قدما نحو المستقبل .. لافتا إلى ضرورة التحلي بروح الإبداع والتحدي والتفاؤل لمواكبة الجوانب التقنية الدولية .

وكان وكيل المحافظة نجيب النجدين أشار إلى أن الإحتفال بتخرج هذه الدفعة يؤكد عزم أبناء الشعب اليمني في تجاوز الحرب والحصار ومواجهة التحديات.

تخلل الحفل الذي جرى خلاله تكريم الطلاب والطالبات المبرزين والمساهمين في إنجاح الحفل فقرات فنية وقصائد شعرية.


سبأ
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