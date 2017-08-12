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آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 07:53:45م
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  رياضة
اليمني باعوضان يحرز ذهبية رمي الرمح في بطولة صلالة لألعاب القوى
[12/أغسطس/2017]
صلالة - سبأ:
توج اللاعب اليمني علي باعوضان بالمركز الأول وميداليته الذهبية في مسابقة رمي الرمح التي جرت اليوم ضمن بطولة صلالة المفتوحة لألعاب القوى المقامة حاليا بولاية صلالة العُمانية.

وحقق لاعب نادي وحدة تريم علي باعوضان الميدالية الذهبية بعدما تمكن من رمي الرمح لأكبر مسافة متجاوزاً منافسيه المشاركين في المسابقة.

وفي ختام المسابقة كرم المسؤولون العمانيون اللاعب اليمني باعوضان بالميدالية الذهبية لمسابقة رمي الرمح.

وكان العداء اليمني نبيل محمد الجربي لاعب نادي الفتح بذمار أحرز أمس الجمعة المركز الثاني وميداليته الفضية لسباق المضمار لمسافة خمسة آلاف متر لتضاف إلى الميدالية الفضية التي حققها الجمعة قبل الماضية في سباق اختراق الضاحية لمسافة عشرة آلاف كيلو متر ضمن بطولة صلالة المفتوحة لألعاب القوى.

سبأ
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