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آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 07:53:45م
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اجتماع بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء يناقش أوضاع العائدين من السعودية
[12/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية المهندس اكرم عبدالله عطية ضم وزراء المغتربين والخارجية والداخلية والدفاع والإدارة المحلية وحقوق الانسان والشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون مخرجات الحوار ومستشار وزارة الصحة ،اوضاع العائدين من السعودية.

وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية ضرورة تضافر كافة الجهود بما يخدم المغتربين العائدين من السعودية نتيجة الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها السلطات السعودية بحق العمالة الأجنبية ومن بينها العمالة اليمنية والتي تجاوزت الاتفاقيات والمعاهدات اليمنية-السعودية بشأن العمالة اليمنية.

واستعرض الاجتماع الصعوبات التي تواجه المغترب اليمني لدى دول الجوار والعالم وغياب دور السفارات اليمنية في تلك الدول والتي اقتصر دورها على خدمة مشاريع العدوان ومخططاته التي سعت لتمزيق النسيج الاجتماعي في الداخل والخارج.

وطالب الاجتماع منظمة الهجرة الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية والإنسانية سرعة التدخل لحل قضايا اليمنيين العائدين من السعودية ومساندتهم وتقديم كافة المساعدات لهم.

واستنكر الاجتماع ما يتعرض العائدين من المغتربين اليمنيين من استغلال وتجنيد من قبل مرتزقة العدوان في المنافذ التي يسيطرون عليها والتي تتنافى مع القيم والأخلاق والمواثيق الإنسانية.

واقر الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة وزير المغتربين والوزارات المعنية والإعلام للوقوف أمام القضايا التي تواجه المغتربين اليمنيين في المهجر.

سبأ
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