عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع اكثر من ثلاثين شخصا اثر سيول وانهيارات ارضية في نيبال كاتمندو - سبأ :

أدت السيول والانهيارات الأرضية، جراء الأمطار الغزيرة في نيبال الى مصرع أكثر من 30 شخصا وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت السلطت النيبالية اليوم إن عشرة أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين كما أن عدد القتلى مرشح للزيادة بسبب تعرض مساحات واسعة من البلاد للأمطار.



وأضافت أن فرق الإنقاذ المؤلفة من جنود ورجال شرطة ومحليين جرى نشرها لمساعدة من تقطعت بهم السبل سواء فوق أسطح المنازل أو ممن انتقلوا إلى



أراض مرتفعة في الوقت الذي عرضت فيه لقطات تلفزيونية مشاهد الدمار الذي لحق بالطرق والجسور.



وقال خبراء الطقس إن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار خلال الليلة المقبلة وطالبت الحكومة السكان بتوخي أقصى درجات الحذر.



كما حذرت السلطات من أن منسوب المياه في نهر كوشي في جنوب البلاد، وهو ممر مائي رئيسي، تجاوز مستوى الخطر.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية ديباك كافلي إن الأمطار "خلفت دمارا هائلا". وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن تقدير محدد لحجم الخسائر في الممتلكات.



واضاف كافلي "لدينا أكثر من 30 شخصا توفوا. لكننا نركز على إنقاذ الأحياء بقدر أكبر من جمع تفاصيل عن الموتى" موضحا أن عدد القتلى ربما يزيد على ذلك.

سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ